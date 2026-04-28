Майские праздники в Казани начнутся с дождей
Температура достигнет +15 градусов.
На 1 мая в Казани обещают осадки, температура воздуха будет от +9 до +14 градусов. А с 9-го по 11-е число воздух прогреется до +14...+15 градусов, дождя не ожидается. Об этом рассказали в «Яндекс Погоде».
В целом по России ожидаются дождливые майские праздники на европейской территории и тепловые аномалии в Сибири. Например, в Москве и Воронеже 1 мая будет идти дождь, 3 мая уже значительно потеплеет — до 15—18 градусов. А 9 мая прогнозируется +15...+19 градусов. В Краснодаре дождь будет идти все праздничные дни, но на День Победы установится температура до +20 градусов.
На Урале выходные будут дождливыми. В Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Уфе в пятницу и субботу вероятны осадки, +9...+13 градусов. А на вторые майские прогнозируются безостановочные дожди и +8...+11 градусов.
В то же время в Сибири на майские потеплеет до +26 градусов. Это касается Новосибирска и Красноярска.
Ранее сообщалось, что Казань вновь популярна для туристов на майские. В этом году россияне отдыхают 1—3 и 9—11 мая, а при оформлении отпуска на период с 4 по 8 мая продолжительность каникул может составить до 11 дней.
