Количество погибших возросло в два раза с прошлого года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Аварийность на дорогах Казани снижается. За последние десять лет число ДТП снизилось почти на 40 процентов — с 1968 до 1226. Сократилось и число погибших — в два раза: с 66 до 31. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

За три месяца 2026 года было зарегистрировано 222 ДТП, что на 22 меньше по сравнению с тем же периодом 2025 года. Количество пострадавших тоже упало — с 314 до 281. Однако увеличилось число погибших — с четырех до восьми.

Частые причины аварий: столкновение авто (43,6 процента от общего числа) и наезды на пешеходов (39,2 процента). Снизилось количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей без прав: с 11 до 6 случаев. Но выросло число аварий с участием несовершеннолетних — с 17 до 23 случаев, пострадали 24 ребенка.

Ранее сообщалось, что количество ДТП по вине водителей каршеринга в Казани снизилось на 44 процента. Водители арендованных авто стали заметно дисциплинированнее — камеры зафиксировали на 29 процентов меньше нарушений ПДД.

