Общество
30 апреля 13:37
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Стало известно, сколько продлятся новогодние праздники в 2027 году

Новогодний отдых продлится 11 дней, а майские будут идти шесть с перерывом на короткую рабочую неделю.

Стало известно, сколько продлятся новогодние праздники в 2027 году

В 2027 году новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 10 января. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты.

Министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков уточнил, что всего праздники продлятся 11 дней.

Также, согласно новому календарю, в мае длинные выходные будут с 1-го по 3-е, а также с 8-го по 10-е число. Три дня отдыха будут из-за Международного женского дня — с 6 по 8 марта, Дня защитника Отечества — с 21 по 23 февраля и Дня России — с 12 по 14 июня. А в честь Дня народного единства россиян ждут сразу 4 выходных — с 4 по 7 ноября, нерабочим сделают и 31 декабря.

Ранее сообщалось, что Онищенко призвал россиян не уезжать из страны на майские праздники. Резкая смена климата и часовых поясов, по мнению специалиста, способна испортить короткие каникулы сильнее, чем работа.

Популярное
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер погиб на рыбалке в Волгоградской области

Его тесть — застройщик Александр Назаров пропал без вести.

Мэра Уфы, предположительно, задержали из-за махинаций с землей санатория

Госслужащие решили дробить участок здравницы «Радуга» и продавать «своим» без торгов.

Аналитика

Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
