Новогодний отдых продлится 11 дней, а майские будут идти шесть с перерывом на короткую рабочую неделю.

В 2027 году новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 10 января. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты.

Министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков уточнил, что всего праздники продлятся 11 дней.

Также, согласно новому календарю, в мае длинные выходные будут с 1-го по 3-е, а также с 8-го по 10-е число. Три дня отдыха будут из-за Международного женского дня — с 6 по 8 марта, Дня защитника Отечества — с 21 по 23 февраля и Дня России — с 12 по 14 июня. А в честь Дня народного единства россиян ждут сразу 4 выходных — с 4 по 7 ноября, нерабочим сделают и 31 декабря.

Ранее сообщалось, что Онищенко призвал россиян не уезжать из страны на майские праздники. Резкая смена климата и часовых поясов, по мнению специалиста, способна испортить короткие каникулы сильнее, чем работа.

