Исследование теперь занимает всего 20 минут, а лабораторные компоненты производятся полностью в России.

Ученые зарегистрировали новый тест для эффективного и быстрого определения наличия у пациента метициллинрезистентного золотистого стафилококка с использованием метода петлевой изотермической амплификации. Об этом сообщает Роспотребнадзор.



Тест теперь занимает всего 20-25 минут вместо нескольких часов, а проводить его можно на том же оборудовании, что и обычный ПЦР-анализ. Это поможет быстрее внедрить новый способ в учреждения. Помимо этого, все компоненты производятся в России, что исключает зависимость от иностранных поставок.



«Набор реагентов предназначен для анализа различных биоматериалов человека, включая цельную венозную кровь, плазму венозной крови, первую порцию мочи, мокроту, мазки со слизистой оболочки ротоглотки, смывы с объектов окружающей среды и культуры микроорганизмов», — пояснили в ведомстве.



Метициллинрезистентный золотистый стафилококк может стать причиной целого ряда заболеваний, от обычной сыпи до сепсиса, менингита и эндокардита. Его устойчивость к антибиотикам затрудняет лечение.



