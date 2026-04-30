Общество
30 апреля 13:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России создали новый экспресс-тест на устойчивый к антибиотикам стафилококк

Исследование теперь занимает всего 20 минут, а лабораторные компоненты производятся полностью в России.

В России создали новый экспресс-тест на устойчивый к антибиотикам стафилококк

Автор фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ученые зарегистрировали новый тест для эффективного и быстрого определения наличия у пациента метициллинрезистентного золотистого стафилококка с использованием метода петлевой изотермической амплификации. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Тест теперь занимает всего 20-25 минут вместо нескольких часов, а проводить его можно на том же оборудовании, что и обычный ПЦР-анализ. Это поможет быстрее внедрить новый способ в учреждения. Помимо этого, все компоненты производятся в России, что исключает зависимость от иностранных поставок.

«Набор реагентов предназначен для анализа различных биоматериалов человека, включая цельную венозную кровь, плазму венозной крови, первую порцию мочи, мокроту, мазки со слизистой оболочки ротоглотки, смывы с объектов окружающей среды и культуры микроорганизмов», — пояснили в ведомстве.

Метициллинрезистентный золотистый стафилококк может стать причиной целого ряда заболеваний, от обычной сыпи до сепсиса, менингита и эндокардита. Его устойчивость к антибиотикам затрудняет лечение.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали тест-системы, которые помогут диагностировать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях. Первые симптомы коварного недуга могут появиться только через 20 лет после начала патологического процесса.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

скриншот видео
Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер погиб на рыбалке в Волгоградской области

Его тесть — застройщик Александр Назаров пропал без вести.

страница Ратмира Мавлиева во «ВКонтакте»
Мэра Уфы, предположительно, задержали из-за махинаций с землей санатория

Госслужащие решили дробить участок здравницы «Радуга» и продавать «своим» без торгов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
