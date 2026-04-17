Пользователи сервиса стали заметно дисциплинированнее.

Пользователи каршеринга в Казани становились виновниками ДТП в первом квартале года на 44% реже по сравнению с этим же периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Делимобиль».

С января по март число аварий со столкновением двух и более автомобилей снизилось на 39%, а наезды на препятствия – на 45%. Водители арендованных авто стали заметно дисциплинированнее - камеры зафиксировали на 29% меньше нарушений ПДД. К примеру, превышение скорости встречается реже на 46%, игнорирование ремней безопасности – на 27%.

В сервисе напомнили, что в приложении появились напоминания о необходимости соблюдать ПДД, помимо это работает система рейтинга. В случае высокого рейтинга поездка обойдется дешевле.

Ранее сообщалось, что россияне за год проехали на каршеринге почти 600 миллионов километров. Расстояние соизмеримо с поездкой на Марс и обратно.

