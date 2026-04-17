Общество
17 апреля 19:08
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Ученые узнали, какие сны видят перед смертью

Иногда к пациентам приходят уже ушедшие родные и любимые питомцы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Смертельно больные пациенты паллиативных отделений часто видят яркие, эмоциональные сновидения, в которых к ним приходят уже ушедшие родные и любимые питомцы. Об этом сообщает New Scientist, для исследования были опрошены 239 медицинских работников.

Медработники наблюдали за последними днями смертельно больных людей. Оказалось, что вместо страха и ужаса пациенты обретают утешение и покой. Элиза Рабитти из паллиативной сети в Реджо-Эмилии рассказала, что такие сны предлагают психологическое облегчение и смысл людям, сталкивающимся со смертью.

Некоторые пациенты видели во сне двери, лестницы или яркий свет, и лишь около 10% сновидений были тревожными. По словам Кристофера Керра из хосписа Буффало, умирающие часто снят себя собирающими чемоданы или садящимися в автобус.

Ранее говорилось, что быстрый рост численности людей на нашей планете может обернуться масштабным упадком. Специалисты предупреждают, что Земля уже давно не справляется и не может поддерживать привычный уклад жизни общества в нынешних условиях.

