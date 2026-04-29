Общество
29 апреля 18:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На День Победы россияне смогут возложить цветы через приложение

В рамках акции реальные букеты в нужном количестве доставят к мемориалам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мини-приложение «Цветок Победы» позволит жителям России в честь 9 Мая виртуально возложить цветы к местам памяти. После этого активисты «Одноклассников» доставят реальные букеты к мемориалам в нужном количестве. Об этом сообщает «Лента.ру».

В этом году в проект включили памятники в еще 15 городах, в том числе в Казахстане, Узбекистане, Беларуси и Германии. Пользователи сами выбирают место памяти в приложении, после чего им отправят видео с возложением цветка от их имени. В «Цветке Победы» также разместили исторические справки о мемориалах. Их подготовили в «ОК» вместе с экспертами Российского военно-исторического общества.

В акции примут участие популярные авторы «Одноклассников»: Марк Еремин, Валерия Подковырова, Любовь Розенберг, Виталий Багров и Николай Злыднев.

Ранее сообщалось, что в Казани на 9 мая торжественная программа будет длиться с 10 утра до 10 вечера. День Победы встретят на четырех пространствах.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.