Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мини-приложение «Цветок Победы» позволит жителям России в честь 9 Мая виртуально возложить цветы к местам памяти. После этого активисты «Одноклассников» доставят реальные букеты к мемориалам в нужном количестве. Об этом сообщает «Лента.ру».



В этом году в проект включили памятники в еще 15 городах, в том числе в Казахстане, Узбекистане, Беларуси и Германии. Пользователи сами выбирают место памяти в приложении, после чего им отправят видео с возложением цветка от их имени. В «Цветке Победы» также разместили исторические справки о мемориалах. Их подготовили в «ОК» вместе с экспертами Российского военно-исторического общества.



В акции примут участие популярные авторы «Одноклассников»: Марк Еремин, Валерия Подковырова, Любовь Розенберг, Виталий Багров и Николай Злыднев.



Ранее сообщалось, что в Казани на 9 мая торжественная программа будет длиться с 10 утра до 10 вечера. День Победы встретят на четырех пространствах.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.