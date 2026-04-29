На День Победы россияне смогут возложить цветы через приложение
В рамках акции реальные букеты в нужном количестве доставят к мемориалам.
Мини-приложение «Цветок Победы» позволит жителям России в честь 9 Мая виртуально возложить цветы к местам памяти. После этого активисты «Одноклассников» доставят реальные букеты к мемориалам в нужном количестве. Об этом сообщает «Лента.ру».
В этом году в проект включили памятники в еще 15 городах, в том числе в Казахстане, Узбекистане, Беларуси и Германии. Пользователи сами выбирают место памяти в приложении, после чего им отправят видео с возложением цветка от их имени. В «Цветке Победы» также разместили исторические справки о мемориалах. Их подготовили в «ОК» вместе с экспертами Российского военно-исторического общества.
В акции примут участие популярные авторы «Одноклассников»: Марк Еремин, Валерия Подковырова, Любовь Розенберг, Виталий Багров и Николай Злыднев.
Ранее сообщалось, что в Казани на 9 мая торжественная программа будет длиться с 10 утра до 10 вечера. День Победы встретят на четырех пространствах.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Нападавшего задержали.
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Его тесть — застройщик Александр Назаров пропал без вести.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.