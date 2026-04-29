Центр уникального мастерства торжественно открылся для посетителей.

Обновленный Центр уникального мастерства (ЦУМ) в Казани, который торжественно открыли для посетителей, оценил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Центр находится в обновленном здании бывшего центрального универсального магазина, его отдали под мастерские, творческие мастер-классы, выставочные зоны. Также здесь есть гастрономический сектор и залы для мероприятий.

Сначала Минниханову показали театрализованный пролог «Город Мастеров». Затем он осмотрел творческие мастерские, посетил выставочные зоны, где находятся мастерская арабской каллиграфии «Ислам арт», мастерская по созданию авторских украшений, аксессуаров, мастерская ковроделия «Волшебные нити», студия плетения из лозы и другие производства.

Также раис оценил работы казанской школы вышивки, где учат вышивать разными техниками, в том числе одной из известных вышивок казанских татар (шитье канителью). Помимо этого, Минниханов посетил мастерские по росписи на ткани и по производству сувениров из кожи.

Ранее говорилось, что площадку обновленного ЦУМа заняли десятки проектов. Например, ZRSHOES сапоги, туфли и мокасины из натуральной кожи. Цена вопроса - от шести тысяч рублей за готовую модель и до ста - за индивидуальную модель. Проект «Килен бирнэсе» предлагает девушкам «сундук счастья» - приданое из одеяла, подушки, перины, фарфора, на народного головного убора в сундуке. Купить набор можно за 300 и 600 тысяч рублей и даже за миллион.

