В Татарстане изменится график работы почты в связи с Днем труда
Жителям следует учесть изменения в преддверии 1 мая.
Большинство отделений Почты России не будет работать 1 мая, в Праздник Весны и Труда. Об этом татарстанцев предупреждает пресс-служба организации.
В обычном графике продолжат работать филиалы, где есть выдача заказов с маркетплейсов. Почтальоны также не будут разносить письма. Более того, 30 апреля рабочий день отделений сократится на час.
Жителей просят проверять график работы каждого конкретного филиала на сайте pochta.ru или в мобильном приложении, поскольку некоторые отделения могут работать по индивидуальному графику.
Ранее сообщалось о перекрытии улиц из-за празднования Дня Победы в Казани. Движение ограничат с 29 апреля по 10 мая.
