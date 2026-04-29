Жителям следует учесть изменения в преддверии 1 мая.

Автор фото: Илья Питалев / РИА Новости

Большинство отделений Почты России не будет работать 1 мая, в Праздник Весны и Труда. Об этом татарстанцев предупреждает пресс-служба организации.

В обычном графике продолжат работать филиалы, где есть выдача заказов с маркетплейсов. Почтальоны также не будут разносить письма. Более того, 30 апреля рабочий день отделений сократится на час.

Жителей просят проверять график работы каждого конкретного филиала на сайте pochta.ru или в мобильном приложении, поскольку некоторые отделения могут работать по индивидуальному графику.

Ранее сообщалось о перекрытии улиц из-за празднования Дня Победы в Казани. Движение ограничат с 29 апреля по 10 мая.

