Общество
29 апреля 17:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане изменится график работы почты в связи с Днем труда

Жителям следует учесть изменения в преддверии 1 мая.

Автор фото: Илья Питалев / РИА Новости

Большинство отделений Почты России не будет работать 1 мая, в Праздник Весны и Труда. Об этом татарстанцев предупреждает пресс-служба организации.

В обычном графике продолжат работать филиалы, где есть выдача заказов с маркетплейсов. Почтальоны также не будут разносить письма. Более того, 30 апреля рабочий день отделений сократится на час.

Жителей просят проверять график работы каждого конкретного филиала на сайте pochta.ru или в мобильном приложении, поскольку некоторые отделения могут работать по индивидуальному графику.

Ранее сообщалось о перекрытии улиц из-за празднования Дня Победы в Казани. Движение ограничат с 29 апреля по 10 мая.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

соцсети
Беспилотник влетел в многоэтажку в Самаре: взрыв разбудил жителей в пять утра

Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.

скриншот видео
Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер погиб на рыбалке в Волгоградской области

Его тесть — застройщик Александр Назаров пропал без вести.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
