«Бессмертный полк» и иммерсивное шоу: как Казань отметит День Победы
9 Мая в столице Татарстана встретят на четырех пространствах. В преддверии подготовки к празднику не забывают о самих ветеранах, а мэр гордится чистотой улиц.
Вся страна готовится к празднованию Дня Победы, и Казань тоже не остается в стороне. Чистота — главная «фишка» города, а майские праздники начнутся семейным фестивалем. Это и многое другое рассказали на деловом понедельнике в казанской мэрии.
С 10 утра до 10 вечера: программа 9 Мая
- День Победы — наш общий, самый честный и светлый праздник. Уже сейчас город наполняется особой майской атмосферой. Для каждого жителя это повод вновь сказать: «Мы помним, мы гордимся». В этом году, посвящённом воинской и трудовой доблести, мы наряду с воинской славой уделяем должное внимание и трудовым подвигам в тылу, которым по праву гордится Казань. Главные герои праздника — это, конечно, наши ветераны, — начал заместитель руководителя исполкома города по социальным вопросам Азат Абзалов.
В Казани 1977 ветеранов, в их числе участники и участницы ВОВ, вдовы и вдовцы, труженики тыла, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. Они получают помощь в преддверии праздника: Татарстан передает им продуктовые наборы и поздравительные открытки. Приходят к ветеранам и домой, врачи осмотрели уже 98% бабушек и дедушек. По словам Абзалова, особое внимание оказывают одиноким участникам ВОВ. Их условия проживания на особом внимании администрации казанских районов в части ремонта и решения бытовых проблем, рассказал замруководителя мэрии по социальным вопросам.
На каких площадках отметят праздник? Возложить цветы можно будет на Арском и Архангельском кладбищах, у Вечного огня и у нескольких казанских памятников.
Традиционной площадкой для праздника станет площадь Тысячелетия. Парад начнется в 10 утра, но лучше прийти заранее. В марше примут участие войска Казанского гарнизона, военнослужащие, участники СВО, а также курсанты Военного училища. Парад пройдет и в парке Победы — участие примут старшеклассники, победители конкурса и юнармейцы. Для детей проведут десятки мастер-классов.
На «Бессмертный полк» зовут к 12:00 – в полдень на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого начнет формироваться колонна. Само шествие стартует в 15:00 и пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского и Кремлёвской, конечная точка – площадь Тысячелетия.
Мероприятия пройдут и на территории Казанского кремля. С 10:00 там запланированы тематические мероприятия, а с 11:00 до 13:00 – акция «Вальс Победы». В пять вечера во дворе Присутственных мест покажут музыкальный спектакль «Домой с Победой…». Иммерсивную программу «Этот день мы приближали как могли» покажут на улице Баумана.
Вечерняя программа на площади Тысячелетия начнётся в 19:00. В концерте примут участие молодежные группы, в рамках проекта «Поющая Казань» споют горожане, а также творческие коллективы. В этом году в Казани все-таки будет праздничный салют – в 22:00. Как правило, его запускают с шести точек акватории и залпы продолжаются дольше шести минут.
Как Казань отметит начало майских праздников
С 1 по 3 мая в казанском детском парке «Елмай» на набережной Казанки пройдет масштабный семейный фестиваль, в рамках которого состоятся концерты, кинопоказы под открытым небом, спортивные турниры и фестиваль колясок.
- В течение трёх дней здесь будет работать семь тематических зон: концертная площадка, спортивная зона, мастер-классы, ярмарка добра, лекторий, Островок отдыха и детства. Программа рассчитана на гостей всех возрастов, от самых маленьких до любимых всеми жизнелюбов. Центральным элементом фестиваля станет концертная программа на главной сцене парка. В ней примут участие детские и профессиональные коллективы города, включая школу рока The road, воспитанников Академии Игоря Крутого, женский джаз-оркестр «Фантазия» и Казанскую детскую филармонию, – рассказала руководитель дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова.
1 и 2 мая студия «Апуш» и «Оперение» покажут свои спектакли, а вечером можно будет сходить на вечерние кинопросмотры. 2 мая состоится фестиваль колясок «Бәләкәч-фест» — чтобы принять участие, нужно украсить коляску и приготовить тематический костюм для ребенка. Отдельно будет благотворительная ярмарка — деньги соберут для «Доброй Казани». А за посещение всех зон можно заработать отметки на специальных браслетах и получить вкусные призы.
«Спасибо тем, кто мимо урны не бросает…»
С 1 апреля в Казани стартовал двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству, рассказал председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров. За это время коммунальные службы провели большую работу. Почистили более 17 миллионов квадратных метров дорог и свыше 21 тысячи дорожных знаков, в порядок привели четыре тысячи дворов и 959 остановочных павильонов.
- Традиционно акцент сделан на очистку прибрежных зон, водоёмов, городских лесополос, парков и скверов. В преддверии общегородского субботника провели и мероприятия по благоустройству и очистке городских территорий с участием общественных организаций и образовательных учреждений. Например, 17 апреля в сквере на улице Федосеевской провели субботник по инициативе Международной школы города Казани. В очистке территории приняли участие 30 учеников и волонтёров, — рассказал Шайнуров.
В прошедшую субботу прошел и общегородской субботник — для участия нужно было зарегистрироваться на сайте мэрии. Участие приняли более 50 тысяч казанцев. А в Вахитовском и Приволжском районах убирались в тех местах, на которые чаще всего жаловались сами жители — их самих также пригласили на уборку. Как отметил Метшин, субботники — это хорошая традиция. Общие усилия многократно усиливают результат.
- Спасибо тем, кто бережно относится к чистоте, мимо урны не бросает, воспитывает своих детей в уважении к труду других, — добавил мэр.
Метшин уверен, что чистота города остается одной из «фишек» Казани. По его словам, это отмечают и многие гости города.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
