Общество
22 мая 12:28
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Заводы СИБУРа в Татарстане увеличили объем выпуска на 11%

Успехи холдинга отметили в Минэкономики республики.

Заводы СИБУРа в Татарстане увеличили объем выпуска на 11%

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первый квартал текущего года Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез подняли свои производственные показатели на 11 процентов. Если в прошлом году к этому времени получилось выпустить один миллион тонн товара, то в этом — уже 1,11 миллиона тонн, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Успехов удалось достичь благодаря запуску новых мощностей, повышению производительности, загрузке и стабилизации оборудования. Нижнекамскнефтехим дал результат в 815 тысяч тонн товара, что на 13 процентов больше показателей прошлого года. Казаньоргсинтез произвел на шесть процентов больше продукции, достигнув уровня в 295 тысяч тонн.

Как отметил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, результаты прошлого года уже были рекордом, но и в этом году наблюдается значительный рост. Естественно, предприятия республики все чувствуют на себе влияние внешних факторов — снижение котировок, рост цен на сырье и логистику, нагрузку по долгам из-за масштабных инвестиций.

«Но главное, что компания формирует основу для устойчивого роста, что, в свою очередь, является фактором социально-экономического развития Татарстана. Это происходит за счет повышения эффективности действующих мощностей и формирования нового кластера уникальных производств на основе запущенного комплекса ЭП-600», — подытожил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что СИБУР запустил на площадке Казаньоргсинтеза Лушниковскую парогазовую установку. Устройство позволит заводу на 100 процентов обеспечить свои потребности в электроэнергии, повысить надежность Казанского энергорайона и уменьшить негативные последствия для экологии.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

скриншот видео
Сыгравшая «рабыню Изауру» актриса планирует снимать фильм в Казани

Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ночью над Татарстаном сбили беспилотники

Режим беспилотной опасности в республике действует с 2:40 ночи.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.