Заводы СИБУРа в Татарстане увеличили объем выпуска на 11%
Успехи холдинга отметили в Минэкономики республики.
За первый квартал текущего года Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез подняли свои производственные показатели на 11 процентов. Если в прошлом году к этому времени получилось выпустить один миллион тонн товара, то в этом — уже 1,11 миллиона тонн, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.
Успехов удалось достичь благодаря запуску новых мощностей, повышению производительности, загрузке и стабилизации оборудования. Нижнекамскнефтехим дал результат в 815 тысяч тонн товара, что на 13 процентов больше показателей прошлого года. Казаньоргсинтез произвел на шесть процентов больше продукции, достигнув уровня в 295 тысяч тонн.
Как отметил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, результаты прошлого года уже были рекордом, но и в этом году наблюдается значительный рост. Естественно, предприятия республики все чувствуют на себе влияние внешних факторов — снижение котировок, рост цен на сырье и логистику, нагрузку по долгам из-за масштабных инвестиций.
«Но главное, что компания формирует основу для устойчивого роста, что, в свою очередь, является фактором социально-экономического развития Татарстана. Это происходит за счет повышения эффективности действующих мощностей и формирования нового кластера уникальных производств на основе запущенного комплекса ЭП-600», — подытожил глава ведомства.
Ранее сообщалось, что СИБУР запустил на площадке Казаньоргсинтеза Лушниковскую парогазовую установку. Устройство позволит заводу на 100 процентов обеспечить свои потребности в электроэнергии, повысить надежность Казанского энергорайона и уменьшить негативные последствия для экологии.
