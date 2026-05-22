Общество
22 мая 12:49
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Как россиян обманывают при оформлении виз в США

Мошенники пользуются неосведомленностью жителей о процедуре въезда, из-за чего туристы остаются без поездки и без денег.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Помощь» при оплате консульского сбора является одним самых распространенных методов мошенничества в сфере оформления американских виз. На данный момент действительно наблюдаются трудности с этим этапом, поэтому «турагенты» пишут в личные сообщения, предлагают помочь с оплатой, получают деньги и исчезают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Go For Travel.

Также туристам красиво рассказывают о получении визы через обучение в языковой школе. Фактически такая услуга не преступление, но в таких визах почти всегда отказывают, и деньги оказываются потраченными впустую. Обычно мошенники требуют от 2,5 тысячи долларов.

Однако туристам можно слегка расслабиться: особого всплеска мошенничества с визами в США на данный момент не замечено.

Ранее сообщалось, что с 12 мая ужесточились правила получения разрешения на въезд в визовых центрах Италии в России. Теперь подавать документы нужно только лично с паспортом и подтвержденной онлайн записью.


