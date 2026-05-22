Как россиян обманывают при оформлении виз в США
Мошенники пользуются неосведомленностью жителей о процедуре въезда, из-за чего туристы остаются без поездки и без денег.
«Помощь» при оплате консульского сбора является одним самых распространенных методов мошенничества в сфере оформления американских виз. На данный момент действительно наблюдаются трудности с этим этапом, поэтому «турагенты» пишут в личные сообщения, предлагают помочь с оплатой, получают деньги и исчезают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Go For Travel.
Также туристам красиво рассказывают о получении визы через обучение в языковой школе. Фактически такая услуга не преступление, но в таких визах почти всегда отказывают, и деньги оказываются потраченными впустую. Обычно мошенники требуют от 2,5 тысячи долларов.
Однако туристам можно слегка расслабиться: особого всплеска мошенничества с визами в США на данный момент не замечено.
Ранее сообщалось, что с 12 мая ужесточились правила получения разрешения на въезд в визовых центрах Италии в России. Теперь подавать документы нужно только лично с паспортом и подтвержденной онлайн записью.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
Температуры достигнут +31 градуса.
Пока неизвестны дата и место прощания.
Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».
Режим беспилотной опасности в республике действует с 2:40 ночи.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.