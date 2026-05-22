22 мая 13:09
«Вечерняя Казань»

Хедлайнером на Дне города в Иннополисе будет Найк Борзов

Праздник пройдет 11 июня.

Автор фото: предоставлено организаторами

В Иннополисе на День города выступит Найк Борзов, об этом сообщили организаторы.

Праздник пройдет 11 июня. Гостей ждут музыкальная программа, различные активности, гастрономическая зона и вечеринка на площади Университета. На афтепати выступит казанский музыкант DJ BubbleGum B.

Программа праздника: 17:00 — старт фестиваля, 17:20 — детская программа с мыльными пузырями, 18:00 — выступление локальной группы из Иннополиса, 18:40 — «Кружок хора», 19:00 — группа СТРИО, 20:00 — Найк Борзов, 21:00 — вечеринка с DJ BubbleGum B. Вход свободный

Ранее сообщалось, что на сцене «Ак Барс Арены» в Казани 6 июня выступит Баста с концертом. Организаторы ждут солд-аут. Уже раскуплены билеты в фан-зону, и активно продаются сидячие места на трибунах, всего подготовлено 45 тысяч билетов.

