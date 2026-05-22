22 мая 10:51
«Вечерняя Казань»

Россияне поставили рекорд по поездкам от Москвы до Казани по трассе М-12

В среднем за день высокоскоростной магистралью пользуется 95 тысяч человек, выбирая разные маршруты.

Автор фото: «Автодор»

Максимальное количество проездов по дороге М-12 «Восток» от столицы России до столицы Татарстана зафиксировали 11 мая, когда россияне воспользовались трассой 123 тысячи раз. В среднем с 30 апреля по 11 мая каждый день магистраль проезжало 95 тысяч человек, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в соцсетях.

«На отдельных участках пиковые значения растут на фоне высоких показателей прошлого года, что говорит не о единичном всплеске, а об устойчивой востребованности трасс для поездок», — отметил он.

Популярность платных трасс объясняют отсутствием пробок, предсказуемостью, комфортом и безопасностью. По пути также можно воспользоваться многофункциональными зонами дорожного сервиса.

Ранее сообщалось, что на трассе Казань – Оренбург ограничили скорость движения до 50 километров в час. На месте рабочие будут проводить ремонт дороги.

