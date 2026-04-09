Общество
9 апреля 07:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Прием заявок на получение новой семейной выплаты начнется с 1 июня

Подать заявление нужно до 1 октября.

Прием заявок на получение новой семейной выплаты начнется с 1 июня

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 июня в России начнется прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты, сообщили в Соцфонде.

Выплата предназначена для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Подать заявление нужно до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ. В 2026 году можно обратиться за средствами за 2025 год.

Напомним, право на выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно. В Соцфонде приводили в пример семью из четырех человек, которая живет в Татарстане. Прожиточный минимум в прошлом году был установлен на уровне 15 073 рубля. Оба родителя получали зарплату по 32 тысячи рублей, других доходов у них не было. Среднедушевой доход семьи составил 16 тысяч рублей, что меньше, чем полтора прожиточных минимума в регионе (22 609,50 рублей). Следовательно, они могут получить выплату.

Для получения выплаты в Татарстане зарплата обоих родителей должна составлять не более 45 219 рублей. В течение года с зарплаты родителей удерживают НДФЛ по ставке 13%, по итогам года налог пересчитывают по сниженной ставке – 6%. Разницу возвращают семье. Например, в случае с зарплатой родителей в 32 тысячи рублей за счет сниженной ставки можно будет получить 26 880 рублей.

Подать документы можно через «Госуслуги», в МФЦ или в клиентском офисе Соцфонда России.

