Казанцы хотят от Клиники Нуриевых 15 млн из-за рождения сына после вазэктомии
Тест ДНК семья пока не сделала.
В Казани супружеская пара требует от Клиники Нуриевых 15 миллионов рублей из-за того, что у них после вазэктомии родился сын. Об этом сообщает Mash.
41‑летний казанец и его 35‑жена решили после рождения двух детей пройти процедуру вазэктомии, то есть перевязку семявыносящих протоков у мужчины. После процедуры в Клинике Нуриевых казанцу выдали результат анализов, где говорилось, что активность и количество сперматозоидов настолько низкие, что шансы на зачатие практически отсутствуют.
Однако через некоторое время женщина оказалась беременна. Супруги обратились в клинику, где консилиум врачей назвал «беременность непорочным зачатием чудом». При этом вернуть деньги за неудачную процедуру они не предложили.
Казанцы обратились в суд, потребовав 15 миллионов рублей, включив в сумму компенсацию за операцию и расходы на содержание ребенка. Она была рассчитана исходя из регионального прожиточного минимума и официальной инфляции. Тест ДНК семья пока не сделала, но при необходимости они к этому готовы.
Ранее сообщалось, что врач в Казани, обвиняемая в смерти пациента, пошла на повышение. Дочь погибшего требует 4 миллиона рублей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
