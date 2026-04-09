Общество
9 апреля 09:02
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанцы хотят от Клиники Нуриевых 15 млн из-за рождения сына после вазэктомии

Тест ДНК семья пока не сделала.

Автор фото: Mash

В Казани супружеская пара требует от Клиники Нуриевых 15 миллионов рублей из-за того, что у них после вазэктомии родился сын. Об этом сообщает Mash.

41‑летний казанец и его 35‑жена решили после рождения двух детей пройти процедуру вазэктомии, то есть перевязку семявыносящих протоков у мужчины. После процедуры в Клинике Нуриевых казанцу выдали результат анализов, где говорилось, что активность и количество сперматозоидов настолько низкие, что шансы на зачатие практически отсутствуют.

Однако через некоторое время женщина оказалась беременна. Супруги обратились в клинику, где консилиум врачей назвал «беременность непорочным зачатием чудом». При этом вернуть деньги за неудачную процедуру они не предложили.

Казанцы обратились в суд, потребовав 15 миллионов рублей, включив в сумму компенсацию за операцию и расходы на содержание ребенка. Она была рассчитана исходя из регионального прожиточного минимума и официальной инфляции. Тест ДНК семья пока не сделала, но при необходимости они к этому готовы.

Ранее сообщалось, что врач в Казани, обвиняемая в смерти пациента, пошла на повышение. Дочь погибшего требует 4 миллиона рублей.

