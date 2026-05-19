19 мая 14:13
В Казани скончался известный хирург-онколог Евгений Сигал

Выдающийся специалист был одним из основоположников российской эндо- и онкохирургии.

Автор фото: ГАУЗ «РКОД МЗ РТ имени професора Сигала М.З.»

На 75-м году из жизни ушел выдающийся хирург, ученый, заслуженный врач России и Татарстана, глава хирургических клиник Республиканского клинического онкологического диспансера Евгений Сигал. Об этом сообщили в пресс-службе РКОД имени Мойше Сигала.

В диспенсере он проработал с 1976 года, где начал свой путь с ординатуры и в итоге стал ведущим хирургом России. Евгений Сигал также имел звание лауреата Государственной премии Татарстана, за все время работы спас тысячи пациентов и передал свои бесценные навыки ученикам.

«Евгений Иосифович стоял у истоков отечественной эндохирургии и онкохирургии, активно внедрял малоинвазивные технологии и формировал хирургическую школу, известную далеко за пределами Татарстана», — говорится в сообщении.

Прощание состоится 20 мая в 10:30 по адресу: улица Сибирский тракт, дом 31, за зданием ЛДК-2.

Ранее в Казани скончался известный адвокат Александр Коган. Среди последних его резонансных процессов — защита «положенца» Сергея Нейдерова и пожизненно осужденного лидера «Жилки» Юрия Марухина.

