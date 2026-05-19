Происшествия
19 мая 13:50
Автор материала:
Не указано
Степан Белоенко

Журналист

Осужденного сооснователя «МЭЛТ» удалили с процесса по делу об оскорблении судьи

Подсудимый отказался встать при появлении председательствующего и трижды нарушил порядок заседания. В итоге был выведен из зала до конца прения сторон.

Осужденного сооснователя «МЭЛТ» удалили с процесса по делу об оскорблении судьи

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Советский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении сооснователя компании «МЭЛТ» Руслана Баязитова* (включен в федеральный перечень экстремистов и террористов). Он обвиняется в неуважении суда - подсудимый оскорбил председательствующего Вахитовского районного суда и прокурора. Произошло это во время прений по делу о возбуждении ненависти или вражды в 2025 году.

На старте процесса Баязитов* отказался встать при появлении председательствующего Сергея Аптулина, за что получил предупреждение. При обращении также отказался вставать и отвечать на вопросы. В связи с этим Баязитова* удалили из зала за систематическое нарушение порядка до окончания прений.

На сегодняшнем заседании помощник прокурора Советского района Казани Лилия Суркова огласит обвинительное заключение, после будут допрошены свидетели и потерпевший.

Руслан Баязитов* был осужден на пять лет по обвинению в возбуждении ненависти или вражды. Поводом для этого стало видео, где он говорит о ненависти к русским и поддерживающим СВО в 2023 году. Во время прений сторон по этому делу Баязитов* позволил себе оскорбить участников процесса.

* Включен в федеральный перечень экстремистов и террористов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Без какого документа открыть вклад в России больше не получится

Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.

скриншот видео
Бердымухамедову показали подаренного Минниханову пять лет назад алабая

Пёс по кличке Акдус стал чемпионом России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пользователям «Макса» будут приходить коды подтверждения и сообщения от компаний

Мессенджер подписал соглашения с крупнейшими операторами связи.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.