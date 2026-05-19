Подсудимый отказался встать при появлении председательствующего и трижды нарушил порядок заседания. В итоге был выведен из зала до конца прения сторон.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Советский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении сооснователя компании «МЭЛТ» Руслана Баязитова* (включен в федеральный перечень экстремистов и террористов). Он обвиняется в неуважении суда - подсудимый оскорбил председательствующего Вахитовского районного суда и прокурора. Произошло это во время прений по делу о возбуждении ненависти или вражды в 2025 году.

На старте процесса Баязитов* отказался встать при появлении председательствующего Сергея Аптулина, за что получил предупреждение. При обращении также отказался вставать и отвечать на вопросы. В связи с этим Баязитова* удалили из зала за систематическое нарушение порядка до окончания прений.

На сегодняшнем заседании помощник прокурора Советского района Казани Лилия Суркова огласит обвинительное заключение, после будут допрошены свидетели и потерпевший.

Руслан Баязитов* был осужден на пять лет по обвинению в возбуждении ненависти или вражды. Поводом для этого стало видео, где он говорит о ненависти к русским и поддерживающим СВО в 2023 году. Во время прений сторон по этому делу Баязитов* позволил себе оскорбить участников процесса.

* Включен в федеральный перечень экстремистов и террористов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.