Стало известно состояние девочки, покусанной бультерьером в Нижнекамске
Хозяин бойцовой собаки уже находится в СИЗО.
Девочка, подвергшаяся нападению бультерьера в Нижнекамске, находится в стабильном состоянии, отмечается положительная динамика. Об этом «Вечерней Казани» рассказали в Минздраве Татарстана.
«Под постоянным контролем специалистов, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавили в ведомстве.
Напомним, что хозяин агрессивной собаки доставлен в следственный изолятор. Нападение произошло во время выгула. Главам сельских поселений в районе дали поручение внимательно проверить всех владельцев бойцовых собак. Как отметил мэр города Радмир Беляев, виновный должен понести самое строгое наказание.
После нападения было даже заведено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью». Городская прокуратура начала проверку по этому происшествию.
