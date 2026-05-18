Автор фото: скриншот видео

В Татарстане в ДТП с поездом погиб мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР и Горьковской железной дороги.

17 мая в 17:58 на регулируемом, не обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде 1077-й километр перегона Агрыз – Уром мотоциклист выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за того, что расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Мотоциклист погиб на месте.

Поезд № 25 Ижевск – Москва продолжил движение с задержкой 17 минут.

Следователи ведут проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее сообщалось, что количество погибших на дорогах Казани выросло в два раза. Основные причины ДТП – несоблюдение скоростного режима и требований сигнала светофора.

