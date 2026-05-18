В результате пожара на нефтебазе в Уфе скончался сотрудник
После происшествия мужчину госпитализировали с ожогами 90 процентов тела.
В больнице от полученных травм скончался 54-летний чистильщик ООО «ГЕОЭКОКАД», которого госпитализировали с ожогами 90 процентов тела после пожара на производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Уфимском районе. На месте происшествия также продолжаются поиски слесаря, сообщили в Гострудинспекции Башкортостана.
Под наблюдением врачей остаются еще два сотрудника 35 и 25 лет. Они также получили ожоги. При обследовании предприятия были найдены тела троих погибших работников филиала «Транснефть-Урал».
Напомним, что воспламенение произошло 13 мая. Трагедия случилась при проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции. Резервуар выведен из эксплуатации.
