Пожар случился при проведении технологических работ.

Автор фото: t.me/Ufa_rb

Черные клубы дыма видны под Уфой в поселке Нурлино. Там горит нефтяной резервуар, сообщает МЧС Башкортостана.

Воспламенение произошло при проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции. Резервуар выведен из эксплуатации.

На месте работают пожарные. Принимаются все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара.

Два человека пострадали. У одного из работников обгорело 90 процентов тела, у второго — 60 процентов, сообщает Mash Batach.

Ранее сообщалось, что на Кубани нефтебаза загорелась после атаки БПЛА. В промзоне вспыхнул пожар на территории нефтехранилища. По предварительным данным, никто не пострадал.

