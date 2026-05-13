Происшествия
13 мая 10:54
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Под Уфой загорелся нефтяной резервуар

Пожар случился при проведении технологических работ.

Под Уфой загорелся нефтяной резервуар

Автор фото: t.me/Ufa_rb

Черные клубы дыма видны под Уфой в поселке Нурлино. Там горит нефтяной резервуар, сообщает МЧС Башкортостана.

Воспламенение произошло при проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции. Резервуар выведен из эксплуатации.

На месте работают пожарные. Принимаются все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара.

Два человека пострадали. У одного из работников обгорело 90 процентов тела, у второго — 60 процентов, сообщает Mash Batach.

Ранее сообщалось, что на Кубани нефтебаза загорелась после атаки БПЛА. В промзоне вспыхнул пожар на территории нефтехранилища. По предварительным данным, никто не пострадал.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России введут ГОСТ на приборку рабочего места по японскому методу

Сотрудникам рекомендуют убираться по правилам пяти «С»: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование.

прокуратура РТ
В ДТП на М-12 в Татарстане погибла девушка

Пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.