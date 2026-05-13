Под Уфой загорелся нефтяной резервуар
Пожар случился при проведении технологических работ.
Черные клубы дыма видны под Уфой в поселке Нурлино. Там горит нефтяной резервуар, сообщает МЧС Башкортостана.
Воспламенение произошло при проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции. Резервуар выведен из эксплуатации.
На месте работают пожарные. Принимаются все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара.
Два человека пострадали. У одного из работников обгорело 90 процентов тела, у второго — 60 процентов, сообщает Mash Batach.
Ранее сообщалось, что на Кубани нефтебаза загорелась после атаки БПЛА. В промзоне вспыхнул пожар на территории нефтехранилища. По предварительным данным, никто не пострадал.
