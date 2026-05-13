Артистка проходит по делу об авторских правах на песни.

Автор фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Из МВД Москвы после допроса по делу об авторских правах отпустили певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман). Об этом сообщают журналистка Ксения Собчак и «Известия».

Певицу отпустили под обязательство о явке, у нее также изъяли телефон. Также на допрос доставили директора певицы Михаила Кувшинова и главу ООО «Профит» Дарью Шамову. Линду задержали в связи с расследованием уголовного дела обвиняемого в мошенничестве гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ему принадлежит ООО «Профит».

Линду подозревают в подделке бумаг и переписывании на себя прав на треки, которые ранее принадлежали продюсеру Максиму Фадееву.

