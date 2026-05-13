Происшествия
13 мая 10:38
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Певицу Линду отпустили после допроса

Артистка проходит по делу об авторских правах на песни.

Певицу Линду отпустили после допроса

Автор фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Из МВД Москвы после допроса по делу об авторских правах отпустили певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман). Об этом сообщают журналистка Ксения Собчак и «Известия».

Певицу отпустили под обязательство о явке, у нее также изъяли телефон. Также на допрос доставили директора певицы Михаила Кувшинова и главу ООО «Профит» Дарью Шамову. Линду задержали в связи с расследованием уголовного дела обвиняемого в мошенничестве гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ему принадлежит ООО «Профит».

Линду подозревают в подделке бумаг и переписывании на себя прав на треки, которые ранее принадлежали продюсеру Максиму Фадееву.

Ранее сообщалось, что певец из Кощаково выступит на «Новой волне» в Казани. Участник шоу «Голос» споет на одной сцене с Николаем Басковым, Димой Биланом и другими.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России введут ГОСТ на приборку рабочего места по японскому методу

Сотрудникам рекомендуют убираться по правилам пяти «С»: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование.

ТАСС
Конфликт России и Украины близится к завершению, заявил Путин

Встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.