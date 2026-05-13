Певицу Линду отпустили после допроса
Артистка проходит по делу об авторских правах на песни.
Из МВД Москвы после допроса по делу об авторских правах отпустили певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман). Об этом сообщают журналистка Ксения Собчак и «Известия».
Певицу отпустили под обязательство о явке, у нее также изъяли телефон. Также на допрос доставили директора певицы Михаила Кувшинова и главу ООО «Профит» Дарью Шамову. Линду задержали в связи с расследованием уголовного дела обвиняемого в мошенничестве гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ему принадлежит ООО «Профит».
Линду подозревают в подделке бумаг и переписывании на себя прав на треки, которые ранее принадлежали продюсеру Максиму Фадееву.
Ранее сообщалось, что певец из Кощаково выступит на «Новой волне» в Казани. Участник шоу «Голос» споет на одной сцене с Николаем Басковым, Димой Биланом и другими.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.
Сотрудникам рекомендуют убираться по правилам пяти «С»: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование.
Встреча с Зеленским должна стать окончательной точкой.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.