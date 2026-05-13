Истощённое тело девочки нашли в Комсомольске-на-Амуре.

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор по делу, которое шокировало всю страну. Родители уморили голодом собственную двухлетнюю дочь и получили по 20 лет лишения свободы.

Трагедия вскрылась в 2024 году, когда в одной из квартир города нашли истощённое тело малышки. Следствие выяснило, что девочка раздражала родителей и они попросту устали за ней ухаживать. Тогда отец и мать соорудили для ребёнка тесную коробку и запирали её там на несколько дней. В коробке девочка не могла нормально ни сидеть, ни встать. Кроме того, её почти не кормили и не давали воды.

Сегодня суд огласил приговор. Отец проведёт 20 лет в колонии строгого режима. Мать получила такой же срок, но в колонии общего режима.

