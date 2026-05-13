Из-за взрыва резервуара с нефтью в поселке Нурлино рядом со столицей Башкортостана пострадали три человека. Об этом сообщает Mash Batash.

У раненых сотрудников обгорела большая часть тела. Их госпитализировали в Республиканский ожоговый центр, врачи занимаются их спасением.

Напомним, что воспламенение произошло при проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции. Резервуар выведен из эксплуатации.

