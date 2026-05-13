Трое человек пострадали в результате взрыва нефтяного резервуара под Уфой
У раненых работников обгорела большая часть тела.
Из-за взрыва резервуара с нефтью в поселке Нурлино рядом со столицей Башкортостана пострадали три человека. Об этом сообщает Mash Batash.
У раненых сотрудников обгорела большая часть тела. Их госпитализировали в Республиканский ожоговый центр, врачи занимаются их спасением.
Напомним, что воспламенение произошло при проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции. Резервуар выведен из эксплуатации.
