В Белгородской области поезд сошел с рельсов из-за возможного подрыва
В поезде ехали 15 человек.
Электричка Разумное — Томаровка сошла с рельсов в Белгородской области. Предварительно, там было подорвано около двух метров путей. ЧП произошло в Яковлевском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Машинисту пришлось экстренно затормозить. Это привело к сходу половины вагона с рельсов. В поезде находились 15 человек. Пострадала одна женщина. Она получила рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Ее госпитализировали в больницу №2 Белгорода. На месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что семь вагонов пассажирского поезда, следовавшего в Москву, сошли под Ульяновском. Предварительной причиной схода вагонов пассажирского поезда является ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.
