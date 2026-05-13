Электричка Разумное — Томаровка сошла с рельсов в Белгородской области. Предварительно, там было подорвано около двух метров путей. ЧП произошло в Яковлевском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Машинисту пришлось экстренно затормозить. Это привело к сходу половины вагона с рельсов. В поезде находились 15 человек. Пострадала одна женщина. Она получила рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Ее госпитализировали в больницу №2 Белгорода. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что семь вагонов пассажирского поезда, следовавшего в Москву, сошли под Ульяновском. Предварительной причиной схода вагонов пассажирского поезда является ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

