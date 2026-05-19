Происшествия
19 мая 17:01
В Татарстане пытались незаконно перевезти 140 голов скота и одну лошадь

Вместе с животными без документов по региону перемещали 13 тонн продукции и почти две тысячи яиц.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике одну лошадь, 24 головы мелкого скота, 116 голов крупного скота, 1800 яиц и 13 тонн другой продукции перевозили с одного место на другое без необходимых документов. При проверке инспекторы нашли 34 нарушения. Об этом сообщает Россельхознадзор по Татарстану.

Всех животных вернули обратно для прохождения всех процедур и получения документов. Нарушителям выписали предупреждения.

В Россельхознадзоре фермерам напоминают: перевозить сельхозживотных без электронного ветеринарного сопроводительного документа нельзя по закону.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на Курбан-байрам планируют забить около 13 тысяч животных. Около половины из них станут частью ритуала в Казани. По всей республике подготовили 60 специализированных площадок.

