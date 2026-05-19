В Татарстане пытались незаконно перевезти 140 голов скота и одну лошадь
Вместе с животными без документов по региону перемещали 13 тонн продукции и почти две тысячи яиц.
В республике одну лошадь, 24 головы мелкого скота, 116 голов крупного скота, 1800 яиц и 13 тонн другой продукции перевозили с одного место на другое без необходимых документов. При проверке инспекторы нашли 34 нарушения. Об этом сообщает Россельхознадзор по Татарстану.
Всех животных вернули обратно для прохождения всех процедур и получения документов. Нарушителям выписали предупреждения.
В Россельхознадзоре фермерам напоминают: перевозить сельхозживотных без электронного ветеринарного сопроводительного документа нельзя по закону.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на Курбан-байрам планируют забить около 13 тысяч животных. Около половины из них станут частью ритуала в Казани. По всей республике подготовили 60 специализированных площадок.
