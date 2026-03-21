Глава республики поздравил работников отрасли и сотрудников Росгвардии с праздниками.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

На предстоящую неделю выпадает сразу два профессиональных праздника. Один из них - День работника культуры России. На совещании в Доме правительства Татарстана Рустам Минниханов поздравил специалистов этой отрасли, которых в республике начитывается порядка 24 тысяч, и поблагодарил их за преданность профессии, высокий профессионализм и вклад в развитие Татарстана.

Среди приоритетных в нынешнем году глава республики назвал мероприятия, посвященные Году воинской и трудовой доблести, Году единства народов России, 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и 120-летию татарского профессионального театра.

Он подчеркнул, что присвоение Казани статуса культурной столицы исламского мира открывает новые возможности для международного сотрудничества и признания культурного наследия республики.

Рустам Минниханов также поздравил сотрудников Росгвардии с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации, подчеркнув, что они достойно выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции.

- Мы отдаём должное мужеству наших бойцов, отваге и стойкости гвардейцев, которые помогают налаживать мирную жизнь в новых регионах. Выражаю признательность личному составу Управления Росгвардии по Татарстану за добросовестный труд, мужество, верность присяге, ратным традициям и Отечеству, а также за вклад в обеспечение правопорядка и национальной безопасности, - цитирует Рустама Минниханова пресс-служба раиса Татарстана.

