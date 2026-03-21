21 марта 17:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

К благоустройству дворов в Татарстане специалисты приступят в начале апреля

Протоколы общих собраний собственников согласованы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Строительные работы в рамках программы «Наш двор» в Татарстане стартуют в начале апреля. Об этом на республиканском совещании в Доме правительства РТ доложила руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Арина Петрова.  

По словам докладчика, согласование протоколов общих собраний собственников завершено. Далее начнется подготовка итоговых схем благоустройства для предстоящих встреч с жителями. Схемы должны быть приняты до 27 марта. Работы начнутся после презентации их жильцам домов, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ряд районов уже завершил формирование графиков проведения дорожных работ и работ по наружному освещению в рамках программы. Финальный срок подготовки всех графиков - 27 марта.  

Начинается производство детского и спортивного оборудования и уличной мебели.  На начало апреля в «Татлизинг» запланировано отчетное совещание со всеми производителями, после чего стартуют контрольные выезды кураторов на производства для подтверждения заявленных объемов.

Ранее сообщалось, что по нацпроекту в Казани отремонтируют 13 дорожных участков улиц и тротуар. Ремонт пройдет в нескольких районах.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
