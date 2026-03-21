Протоколы общих собраний собственников согласованы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Строительные работы в рамках программы «Наш двор» в Татарстане стартуют в начале апреля. Об этом на республиканском совещании в Доме правительства РТ доложила руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Арина Петрова.

По словам докладчика, согласование протоколов общих собраний собственников завершено. Далее начнется подготовка итоговых схем благоустройства для предстоящих встреч с жителями. Схемы должны быть приняты до 27 марта. Работы начнутся после презентации их жильцам домов, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ряд районов уже завершил формирование графиков проведения дорожных работ и работ по наружному освещению в рамках программы. Финальный срок подготовки всех графиков - 27 марта.

Начинается производство детского и спортивного оборудования и уличной мебели. На начало апреля в «Татлизинг» запланировано отчетное совещание со всеми производителями, после чего стартуют контрольные выезды кураторов на производства для подтверждения заявленных объемов.

Ранее сообщалось, что по нацпроекту в Казани отремонтируют 13 дорожных участков улиц и тротуар. Ремонт пройдет в нескольких районах.

