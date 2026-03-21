Систему «белых списков» запускают провайдеры домашнего интернета в Москве
Аналогичная уже работает на мобильной сети.
Провайдеры домашнего интернета в Москве занялись срочным внедрением системы «белых списков» для обеспечения доступа пользователям к необходимым сайтам при отключении интернета, сообщает Mash.
Подобная система уже работает на мобильной сети. В ближайшее время она появится и на проводных Wi-Fi.
Из плюсов канал отметил доступность нужных сайтов и приложений банков, такси, доставок и прочего при проблемах с интернетом. Есть и недостаток системы - общая скорость домашнего интернета упадет, поскольку придется круглосуточно фильтровать трафик.
Между тем близкий к Минцифры источник назвал каналу «Осторожно Media» опубликованную Mash новость стопроцентным фейком, пишет «Кровавая Барыня».
Ранее министр Кравцов попросил добавить образовательные ресурсы в «белые списки». По словам главы ведомства, одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других россиян к необходимым образовательным платформам.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.