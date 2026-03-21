Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Провайдеры домашнего интернета в Москве занялись срочным внедрением системы «белых списков» для обеспечения доступа пользователям к необходимым сайтам при отключении интернета, сообщает Mash.

Подобная система уже работает на мобильной сети. В ближайшее время она появится и на проводных Wi-Fi.

Из плюсов канал отметил доступность нужных сайтов и приложений банков, такси, доставок и прочего при проблемах с интернетом. Есть и недостаток системы - общая скорость домашнего интернета упадет, поскольку придется круглосуточно фильтровать трафик.

Между тем близкий к Минцифры источник назвал каналу «Осторожно Media» опубликованную Mash новость стопроцентным фейком, пишет «Кровавая Барыня».

Ранее министр Кравцов попросил добавить образовательные ресурсы в «белые списки». По словам главы ведомства, одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других россиян к необходимым образовательным платформам.

