Водителям рассказали, как скоро нужно регистрировать авто после покупки
Срок постановки на учет отсчитывается со дня приобретения прав на машину.
Владельцам автомобилей нужно зарегистрировать машину в подразделении Госавтоинспекции в течение десяти дней после покупки. Об этом рассказали в МВД России, пишет РИА Новости.
Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Срок постановки на учет отсчитывается со дня приобретения водителем прав на машину.
Ранее сообщалось, что россияне больше не получат по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей. Автоюристы выбивают в суде миллионные выплаты от страховщиков. Сейчас автозапчасти доставляют дольше, а клиенты отказываются принимать б/у детали.
