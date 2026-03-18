Долг Telegram по неоплаченным штрафам составил почти 36 млн рублей
Нарушения были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы.
Задолженность Telegram по неоплаченным штрафам достигла почти 35,9 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС.
Штрафы были вынесены за нарушения законов, выявленные Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы. По данным судебных и других материалов, в отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств.
Ранее эксперт Кусков заявил, что блокировка Telegram в России вошла в завершающую стадию. Однако россияне не спешат переходить на альтернативные платформы. Спрос на VPN остается высоким — люди продолжают сидеть в Telegram. Основными причинами блокировки назвали участившиеся случаи вербовки людей, в частности несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.
