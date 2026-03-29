Происшествия
29 марта 17:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

При пожаре в Альметьевске женщина получила ожоги всего тела

В детской комнате замкнула проводка.

Автор фото: Главное управление МЧС России по РТ

‎В девятиэтажном многоквартирном жилом доме Альметьевска произошел пожар.  Огнем занялась двухкомнатная квартира на шестом этаже, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану.

В квартире загорелись мебель и вещи. Прибывшие на место происшествия пожарные ПСЧ-65 из горящей квартиры при помощи маски спасли 56-летнюю женщину. Она получила термические ожоги всего тела 1—2-й степени и ожоги дыхательных путей. Пострадавшая госпитализирована.  

Огонь полыхал на площади 4 квадратных метра. По предварительным данным, причиной его стала замкнувшая в детской комнате проводка. ‎

‎Главное управление МЧС России по Татарстану напоминает, что нельзя перегружать электросети,‎ оставлять электроприборы включенными без присмотра и на ночь, а также использовать неисправное электрооборудование.

Ранее мы писали, что из-за халатности УК в Казани угарным газом отравилась целая семья. Проверки управляющая компания проводила формально.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Аналитики подсчитали средний вес мужчин и женщин в России

Лишние килограммы есть у каждого среднестатистического россиянина.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
