В детской комнате замкнула проводка.

Автор фото: Главное управление МЧС России по РТ

‎В девятиэтажном многоквартирном жилом доме Альметьевска произошел пожар. Огнем занялась двухкомнатная квартира на шестом этаже, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану.

В квартире загорелись мебель и вещи. Прибывшие на место происшествия пожарные ПСЧ-65 из горящей квартиры при помощи маски спасли 56-летнюю женщину. Она получила термические ожоги всего тела 1—2-й степени и ожоги дыхательных путей. Пострадавшая госпитализирована.

Огонь полыхал на площади 4 квадратных метра. По предварительным данным, причиной его стала замкнувшая в детской комнате проводка. ‎

‎Главное управление МЧС России по Татарстану напоминает, что нельзя перегружать электросети,‎ оставлять электроприборы включенными без присмотра и на ночь, а также использовать неисправное электрооборудование.

Ранее мы писали, что из-за халатности УК в Казани угарным газом отравилась целая семья. Проверки управляющая компания проводила формально.

