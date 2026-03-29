При пожаре в Альметьевске женщина получила ожоги всего тела
В детской комнате замкнула проводка.
В девятиэтажном многоквартирном жилом доме Альметьевска произошел пожар. Огнем занялась двухкомнатная квартира на шестом этаже, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану.
В квартире загорелись мебель и вещи. Прибывшие на место происшествия пожарные ПСЧ-65 из горящей квартиры при помощи маски спасли 56-летнюю женщину. Она получила термические ожоги всего тела 1—2-й степени и ожоги дыхательных путей. Пострадавшая госпитализирована.
Огонь полыхал на площади 4 квадратных метра. По предварительным данным, причиной его стала замкнувшая в детской комнате проводка.
Главное управление МЧС России по Татарстану напоминает, что нельзя перегружать электросети, оставлять электроприборы включенными без присмотра и на ночь, а также использовать неисправное электрооборудование.
