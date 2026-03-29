Специалиста по связям Африки и России Стивена Груздя похитили и убили в ЮАР
Арестованы пятеро подозреваемых.
В ЮАР был похищен и убит руководитель программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) Стивен Груздь. Об этом проинформировали в пресс-службе организации.
Коллеги подчеркнули большую отдачу погибшего на службе и его блестящий ум, выразив соболезнования родным и близким главы SAIIA, смерть которого, как говорится в сообщении, оставила «глубокий след» в истории всего Африканского континента.
О том, что исследователь похищен, стало известно в пятницу. Случилось это в одном из районов Йоханнесбурга. По данным News24, уже арестованы пятеро подозреваемых в похищении и убийстве. Возможные мотивы и их личности не раскрываются. Полицейские продолжают расследование.
Ранее мы писали, что экс-депутата из Нижегородской области застрелили у себя дома. Долгое время Минкаил Саидов требовал от следствия найти виновных в гибели своего сына во время драки на дискотеке.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Растение включено в запрещенный список.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Лишние килограммы есть у каждого среднестатистического россиянина.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.