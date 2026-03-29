Происшествия
29 марта 21:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Специалиста по связям Африки и России Стивена Груздя похитили и убили в ЮАР

Арестованы пятеро подозреваемых.

Автор фото: соцсети

В ЮАР был похищен и убит руководитель программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) Стивен Груздь.  Об этом проинформировали в пресс-службе организации.  

Коллеги подчеркнули большую отдачу погибшего на службе и его блестящий ум, выразив соболезнования родным и близким главы SAIIA, смерть которого, как говорится в сообщении,  оставила «глубокий след» в истории всего Африканского континента.  

О том, что исследователь похищен, стало известно в пятницу. Случилось это в одном из районов Йоханнесбурга. По данным News24, уже арестованы пятеро подозреваемых в похищении и убийстве. Возможные мотивы и их личности не раскрываются. Полицейские продолжают расследование.

