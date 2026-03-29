Арестованы пятеро подозреваемых.

В ЮАР был похищен и убит руководитель программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) Стивен Груздь. Об этом проинформировали в пресс-службе организации.

Коллеги подчеркнули большую отдачу погибшего на службе и его блестящий ум, выразив соболезнования родным и близким главы SAIIA, смерть которого, как говорится в сообщении, оставила «глубокий след» в истории всего Африканского континента.

О том, что исследователь похищен, стало известно в пятницу. Случилось это в одном из районов Йоханнесбурга. По данным News24, уже арестованы пятеро подозреваемых в похищении и убийстве. Возможные мотивы и их личности не раскрываются. Полицейские продолжают расследование.

