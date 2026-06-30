Ночные забеги на 5 и 10 километров пройдут в Казани
Участники побегут по центру города.
Забеги «Ночная Казань» состоятся 11 и 12 июля в Казани, его участники выйдут на дистанции вечером и ночью. Старт и финиш — у Центрального стадиона, сообщили в мэрии.
Взрослые будут соревноваться на дистанциях 5 и 10 километров. Дети смогут пробежать дистанции 300 метров (для участников 3–6 лет), 600 метров (для детей 7–10 лет) и 1 километр (для подростков 11–17 лет).
Забеги будут проходить по центру Казани вдоль улиц Право-Булачной, Лево-Булачной и Марселя Салимжанова. Для участия требуется регистрация, ее можно пройти до 7 июля.
Ранее стало известно, какие рекорды побили на Казанском марафоне. В забеге приняли участие гости 38 стран мира.
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