Злоумышленники предлагают водителям получить бензин по записи, минуя живую очередь, но на самом деле получают доступ к их финансам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Сети появились новые схемы мошенничества: злоумышленники маскируются под операторов автозаправочных станций и предлагают бензин по записи, без живой очереди. Вдобавок они обещают дополнительные литры топлива. Далее они обманным путем получают доступ к личным данным и банковским счетам.

По информации «Базы», аферисты просят назвать код, который приходит на телефон якобы от имени заправочной сети. После этого злоумышленники убеждают жертв установить на телефон приложение, получая с помощью него удаленный доступ к устройству, а вместе с ним возможность заходить в банковские приложения.

Один из пострадавших рассказал «Базе», что его насторожило, когда «оператор» назвал одну сеть АЗС, а код пришел ему от имени другой. Он заподозрил, что с ним разговаривают мошенники, и отказался продолжать разговор.

Специалисты предупреждают, что подобные звонки – это часть схемы по похищению личных данных и финансов, и советуют не доверять незнакомым звонкам, а также не сообщать коды и пароли посторонним.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что мошенники придумали новую схему обмана с «забытой» в банкомате картой. Злоумышленник оставляет свою банковскую карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного прохожего взять ее. Далее появляется «владелец» карты со свидетелями и обвиняет прохожего в краже. Он требует «решить вопрос на месте», что зачастую заканчивается обманом или вымогательством.

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