Обвиняемого в организации покушения на Ирину Шевыреву этапировали из Мензелинска в Казань, где он будет знакомиться с материалами дела.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Советский райсуд Казани на два месяца продлил арест начальнику службы безопасности «Волги-Автодора» Андрею Черкасину, обвиняемому в организации покушения на Ирину Шевыреву — сноху замдиректора компании Станислава Шевырева. Мера пресечения в отношении фигуранта дела будет действовать до 14 августа, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

По версии следствия, Черкасин заказал своим подчиненным Булату Галлямову, Бурихону Хамидову и Рафису Султанову убийство женщины — при этом действовал Черкасин по поручению своего шефа Станислава Шевырева. Исполнителем же преступления стал Султанов — он напал на сноху Шевырева с ножом 14 октября прошлого года, однако «довести задуманное до конца» не сумел.

Черкасин, как и остальные фигуранты дела, признал вину. Галлямов, Султанов, Хамидов будут находиться под арестом до 14 августа. Шевырев, единственный из обвиняемых, отрицающий обвинения в организации покушения на сноху, находится под запретом определенных действий.

Ранее сообщалось, что Бурихон Хамидов из дела Шевырева попал в больницу с осложнением травмы от аварии, полученной еще до задержания. Обвиняемый содержится в больнице для осужденных на территории татарстанской ИК-2.

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