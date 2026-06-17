С таксиста, сбившего 11 людей в Казани, взыскано 500 тысяч за моральный вред
Деньги пойдут в счет компенсации одной из потерпевших.
С Евгения Крусева, таксиста, который сбил 11 человек на остановке в Казани, взыскано 500 тысяч рублей. Средства пойдут одной из потерпевших в счет компенсации морального вреда, сообщили в Вахитовском городском райсуде.
Напомним, Крусева приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии-поселения. Следствие установило, что в момент столкновения водитель такси находился в бессознательном состоянии и под действием наркотиков.
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