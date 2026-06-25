В мае средняя стоимость квадрата на первичном рынке составила 189,5 тысячи рублей, а на вторичном – 125,8 тысячи рублей. Новостройки за год подорожали на 9,5%, готовые квартиры – на 9,4%.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Рынок льготных программ ожидает перезагрузка, а не отмена, при этом интерес к базовой ипотеке продолжит расти в этом году. Такими прогнозами поделился директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на Domclick Digital Day в Самаре.

В мае 2026 года средняя стоимость кв. м на первичном рынке составила 189,5 тысячи рублей, а на вторичном – 125,8 тысячи рублей. Темп роста цен в этих сегментах приблизительно одинаков: новостройки за год подорожали на 9,5%, готовые квартиры – на 9,4%.

Цены на первичном рынке Поволжья росли практически синхронно с общероссийскими. По итогам мая 2026 года средняя стоимость кв. м в новостройках ПФО составила 156 тысяч рублей (+8% за год). Напротив, вторичное жильё в ПФО дорожало удвоенными темпами: с мая 2025 по май 2026 цены выросли на 19%, тогда как в среднем по России – на 9,4%. Сейчас стоимость кв. м готовой квартиры в ПФО оценивается в 118 тысяч рублей.

Рынок недвижимости ПФО привлекателен для жителей других регионов России и зарубежных стран. В этом году доля таких заёмщиков в ПФО составила 14%.

Ипотечный рынок сейчас находится в переходном периоде: доля субсидируемых программ в ближайшее время будет сокращаться, прежде всего из-за вносимых изменений в условия Семейной ипотеки. Это приведёт к временному охлаждению спроса и, соответственно, снижению объёмов выдач, однако с сентября 2026 года выдачи ипотеки в Сбере должны выйти на уровень свыше 270 млрд рублей в месяц с пиком в декабре – более 330 млрд рублей.

Выдачи льготной ипотеки продолжают корректироваться. На это особенно повлиял опережающий спрос на льготные программы в декабре 2025 года – тогда россияне оформили в Сбере ипотечных кредитов с господдержкой на рекордные 503 млрд руб. Среди декабрьских заёмщиков значительную долю составили те, кто планировал взять Семейную ипотеку в течение 2026 года, но решил поторопиться со сделкой, что и сказалось на охлаждении спроса в текущем году.

В зависимости от того, какие новые параметры выдач Семейной ипотеки утвердит правительство, объёмы выдач по данной программе могут сократиться на 7–20%. Среди планируемых сценариев – привязка ставки к количеству детей и/или площади жилья, ограничение срока льготного кредита до 15 лет с последующей привязкой ставки к рыночной или фиксация точного размера ставки после льготного периода в договоре. Также предусматривается отмена комбинированной ипотеки или её ограничение в зависимости от количества и возраста детей, а также региона заёмщика.

В то же время после продолжительного спада, вызванного высокой ключевой ставкой, мы наблюдаем оживление базовой ипотеки. Объёмы выданной рыночной ипотеки в 2026 году почти в 4 раза превысили показатели первой половины 2025 года (с января по май). Постепенно базовая ипотека возвращает себе статус основной ипотечной программы, и во второй половине 2026 года её позиции будут укрепляться.

Среди сегментов недвижимости, привлекающих всё больший интерес в этом году, помимо готовых квартир, следует отметить и ИЖС. Со второй половины 2025 года рынок индивидуального строительства начал восстанавливаться, а в 2026 году растёт опережающими темпами. Так, в мае и апреле 2026 года суммы выдач составили 18 и 17 миллиардов рублей соответственно, что в 1,5–2 раза превышает объёмы выдач в те же месяцы 2025 года.