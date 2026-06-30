За год доля молодых жителей столицы Татарстана, мечтающих о достатке, увеличилась с 46% до 66%.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Молодые жители Казани,как показал опрос, стали заметно чаще связывать планы на ближайшие пять лет с благосостоянием: о богатстве и достатке мечтают 66% респондентов против 46% годом ранее. Это показало совместное исследование СберСтрахования жизни и СберНПФ — партнёров СберИнвестиций. На втором месте среди приоритетов казанцев младше 35 лет — семья и дети: этот вариант выбрали 62% опрошенных. Третью строчку занимает желание обрести настоящую любовь — его озвучили 59% респондентов.

Собственная квартира остаётся важной целью для 34% молодой аудитории Казани. При этом 52% опрошенных живут в собственном жилье, включая совместную собственность с родственниками или родителями, 13% — в арендованном жилье, 31% — в жилье родственников или друзей.

- Мы видим, что молодые жители Казани всё чаще задумываются о долгосрочных целях и связывают их не только с семьёй и личной жизнью, но и с финансовой устойчивостью. В среднем на горизонте пяти лет они рассчитывают накопить 3,9 млн рублей. Опыт накоплений уже есть у части казанской молодёжи: 18% откладывают деньги на регулярной основе, ещё 27% делают это периодически. Чем раньше человек начинает планировать финансы и формировать капитал, тем проще ему двигаться к своим жизненным целям и чувствовать себя увереннее в будущем, - заявил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Комфортный уровень ежемесячных накоплений для большинства респондентов остаётся умеренным. В среднем молодые жители Казани считают нужным направлять в сбережения 9% дохода для достижения финансовых целей.

- Популярным инструментом для формирования сбережений у молодых казанцев остаются банковские вклады и депозиты: такой вариант озвучили 80% опрошенных. 14% готовы направить средства в собственное дело, 10% — в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка. Часть респондентов уже использует программу долгосрочных сбережений с господдержкой и полисы накопительного страхования жизни, которые предлагают налоговые льготы, - подчеркнул управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов.