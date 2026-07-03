Экономика
3 июля 11:03
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«Вечерняя Казань»

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Снижение спроса на импорт стало причиной укрепления рубля

Кроме того, после ухода зарубежных корпораций с рынка снизилось влияние на курсообразование конвертации дивидендов в иностранную валюту.

Снижение спроса на импорт стало причиной укрепления рубля

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Несколько фундаментальных факторов повлияли на укрепление курса российской валюты. Одним из них является снижение спроса на импорт, причинами которого стала жесткая денежно-кредитная политика, работа по импортозамещению и сохраняющиеся санкции. Об этом рассказал глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. Его цитирует «Интерфакс».

Помимо этого, сократился и внешний долг страны, благодаря чему уменьшилась потребность в покупке иностранной валюты. Ганган отметил, что после ухода зарубежных корпораций с рынка снизилось влияние на курсообразование конвертации дивидендов в иностранную валюту.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал снижение курса рубля к концу года до 80 за доллар. Некоторые факторы при этом все же свидетельствуют и о возможном укреплении.

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