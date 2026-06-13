Экономика
13 июня 21:58
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«Вечерняя Казань»

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Аксаков прогнозирует снижение курса рубля к концу года до 80 за доллар

Озвучены также факторы укрепления национальной валюты.

Аксаков прогнозирует снижение курса рубля к концу года до 80 за доллар

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Курс рубля к концу года приблизится к 80 рублям за доллар. Так считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  

«Но при этом многие факторы говорят в сторону укрепления, если ближневосточный конфликт продолжат и летом, и в осенний период», - цитирует Аксакова РИА Новости.  

Он подчеркнул, что это скажется на высокой цене на нефть и как итог - на укреплении рубля.

Ранее банкир назвал оптимальный срок вклада в условиях снижения ключевой ставки. Первый зампред ВТБ рекомендует открывать депозиты на шесть месяцев или год и не гнаться за аномально высокими ставками в небольших банках.

Также сообщалось, что для россиян запустят пилотный эквайринг цифрового рубля через терминалы. Главная технологическая особенность в том, что предпринимателям не требуется менять парк оборудования.

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