Аксаков прогнозирует снижение курса рубля к концу года до 80 за доллар
Озвучены также факторы укрепления национальной валюты.
Курс рубля к концу года приблизится к 80 рублям за доллар. Так считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Но при этом многие факторы говорят в сторону укрепления, если ближневосточный конфликт продолжат и летом, и в осенний период», - цитирует Аксакова РИА Новости.
Он подчеркнул, что это скажется на высокой цене на нефть и как итог - на укреплении рубля.
Ранее банкир назвал оптимальный срок вклада в условиях снижения ключевой ставки. Первый зампред ВТБ рекомендует открывать депозиты на шесть месяцев или год и не гнаться за аномально высокими ставками в небольших банках.
Также сообщалось, что для россиян запустят пилотный эквайринг цифрового рубля через терминалы. Главная технологическая особенность в том, что предпринимателям не требуется менять парк оборудования.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Где-то исчезло дизельное топливо.
Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.
Ограничения движения введут на неделю.
Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.
При этом воздух прогреется до +27 градусов.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.