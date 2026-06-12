Срок реализации проекта - 20 лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По решению властей Татарстана в Набережных Челнах будет создан промышленный парк «Мастер». Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Срок реализации проекта, инвестировать в который планируется в общей сложности порядка 200 миллиардов рублей, составит 20 лет. Он будет реализован с 2027 по 2046 годы.

В документе указано, что управляющей компанией парка будет ООО «Набережночелнинский промышленный парк «Мастер». Контролировать исполнение обязано министерство экономики Татарстана.

Ранее мы писали, что Татарстан собирается увеличить парк роботов к 2030 году в четыре раза. В 2025 году в республике работали более 1,4 тысячи автоматизированных промышленных устройств.

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