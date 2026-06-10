Татарстан собирается увеличить парк роботов к 2030 году в четыре раза
В 2025 году в республике работали более 1,4 тысячи автоматизированных промышленных устройств.
К 2030 году парк роботов в Татарстане увеличится примерно в четыре раза. Планами на мероприятии «PRO Роботов. День промышленной и складской роботизации», посвященном ключевым тенденциям и перспективам развития робототехники в России, поделился замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин.
Более 50 представителей республиканских предприятий и организаций обсудили роботизацию и цифровизацию промышленности, одни из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий, повышения производительности труда и технологического суверенитета.
В 2025 году в Татарстане работали более 1,4 тысячи промышленных роботов. Иван Колчин привел успешные примеры практической роботизации на таких предприятиях, как КАМАЗ, «Тракс Восток Рус», «СОЛЛЕРС Алабуга», и напомнил, что в республике сеть собственные технологические компании, способные закрывать часть спроса предприятий на решения в области роботизации, и учебные заведения, где готовят специалистов по робототехнике. Это Университет Иннополис, КФУ, КНИТУ-КАИ, «Алабуга Политех», пишет пресс-служба Минпромторга Татарстана.
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