В 2025 году в республике работали более 1,4 тысячи автоматизированных промышленных устройств.

Автор фото: Минпромторг Татарстана

К 2030 году парк роботов в Татарстане увеличится примерно в четыре раза. Планами на мероприятии «PRO Роботов. День промышленной и складской роботизации», посвященном ключевым тенденциям и перспективам развития робототехники в России, поделился замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин.

Более 50 представителей республиканских предприятий и организаций обсудили роботизацию и цифровизацию промышленности, одни из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий, повышения производительности труда и технологического суверенитета.

В 2025 году в Татарстане работали более 1,4 тысячи промышленных роботов. Иван Колчин привел успешные примеры практической роботизации на таких предприятиях, как КАМАЗ, «Тракс Восток Рус», «СОЛЛЕРС Алабуга», и напомнил, что в республике сеть собственные технологические компании, способные закрывать часть спроса предприятий на решения в области роботизации, и учебные заведения, где готовят специалистов по робототехнике. Это Университет Иннополис, КФУ, КНИТУ-КАИ, «Алабуга Политех», пишет пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Ранее эксперты объяснили, в каких профессиях роботы могут заменить людей. Основная задача автоматизации — освободить сотрудников от монотонных операций.

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