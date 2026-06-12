Экономика
12 июня 14:25
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«Вечерняя Казань»

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Из Армении в Россию запретили ввозить подкарантинную продукцию

В июне 2026 года выявлено три случая заражения капровым жуком.

Из Армении в Россию запретили ввозить подкарантинную продукцию

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз из Армении подкарантинной продукции. Транзит в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет также ограничен. Все из-за того, что в июне этого года зафиксировали три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и сушеных томатов, привезенных из Армении.

Запрет снимут, если будет проработан алгоритм по обеспечению безопасности отгружаемых товаров. Заражение говорит о том, что уполномоченный орган в Армении недостаточно контролирует ситуацию. Это вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации, отметили в ведомстве. Неэффективность армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ввоз некоторых продуктов из Армении уже ограничивали. Например, ввоз цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники, плодов косточковых культур и свежего винограда, плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор Татарстана проверил 104 тысячи тонн зерна на экспорт. Показатели выросли по сравнению с прошлым годом на 77 тысяч тонн.

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