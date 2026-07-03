При условии ослабления инфляции, прибыльность депозита может достичь семи процентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пока что наиболее доходными остаются длинные вклады, однако в будущем она может сильно снизиться. Об этом сообщил генеральный директор Auditorium CG Юрий Окишев, которого цитирует «Прайм».

К примеру, уже дешевеют депозиты на небольшой срок или с возможностью снятия денег, сейчас средняя доходность вкладов опустилась до 13-16 процентов. К осени она может упасть до 10,5-12,8 процента.

Через год, при условии ослабления инфляции, прибыльность вклада грозит достигнуть семи процентов. Поэтому Окишев рекомендовал обзаводиться вкладом на срок от трех месяцев, сделать это желательно, пока ставки еще высокие.

Ранее сообщалось, что молодые казанцы мечтают накопить почти 4 миллиона рублей. За год доля молодых жителей столицы Татарстана, мечтающих о достатке, увеличилась с 46% до 66%.

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