Республиканский бизнес призвал сохранить условия для самозанятых, а ФНС усилила контроль за серыми схемами.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане подвели итоги 7-летнего эксперимента по внедрению налога на профессиональный доход (НПД) в республике. Эксперимент признан успешным, выдано 98 миллионов рублей займов для бывших самозанятых, которые при этом перешли на налоговый режим ИП на НПД (индивидуальный предприниматель на налоге на профессиональный доход). Они сохранили ту же ставку налога и все плюсы самозанятости, но статус ИП открыл им доступ к полноценной господдержке. Именно им Фонд поддержки предпринимательства РТ выдает льготные микрозаймы до 5 миллионов рублей. Об этом на заседании комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам под председательством Леонида Якунина рассказала первая заместитель министра экономики республики Наталья Кондратова.

Однако участники рынка призвали власти строго соблюдать взятые на себя обязательства и не менять налоговые правила для микробизнеса. От лица предпринимательского сообщества выступили представители общественных объединений, отметившие колоссальную роль спецрежима в легализации малого бизнеса. При этом ключевым условием стабильности сектора эксперты назвали неизменность налоговых ставок.

- Налог на профдоход позволил вывести из тени почти 2 миллиона граждан и мелких предпринимателей, которые теперь развиваются и переходят в категорию классического малого бизнеса (ИП или ООО), - отметила Кондратова.

Спикеры подчеркнули критическую важность сохранения обещанного 10-летнего моратория на изменение условий. Любое ужесточение правил или рост ставок (сейчас это 4 процента при работе с физлицами и 6 процентов - с юрлицами) спровоцирует массовый уход микробизнеса обратно в тень.

Обратной стороной популярности режима остаются попытки крупного бизнеса использовать его для налоговой оптимизации. Налоговые органы зафиксировали массу случаев, когда компании умышленно подменяют традиционные трудовые договоры гражданско-правовыми отношениями с самозанятыми.

Представители налогового ведомства заверили депутатов, что ситуация находится под жестким контролем.

- Выявлять нарушения ФНС помогают специализированные аналитические системы, которые в автоматическом режиме отслеживают подозрительные транзакции и связи между работодателями и плательщиками НПД, - уточнила Кондратова.

По ее словам, динамика переходов стабилизировалась: если на старте проекта бизнес массово переводил сотрудников на новый режим, то за последние полгода доля таких нарушений не превышает незначительных 20 процентов.

Ранее сообщалось, что самозанятых готовятся изгнать из «налогового рая». В коридорах власти созрел план по радикальной перестройке одного из самых популярных налоговых режимов страны. Льготы могут оставить только россиянам, не работающим с компаниями.

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