Сумма достигает почти четырех миллиардов рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первое полугодие 2026 года в Татарстане объемы ипотечного кредитования выросли больше чем на 77 процентов. Сумма достигла 3,8 миллиарда рублей. По этому показателю республика оказалась на четвертом-пятом месте среди других регионов. Рядом с ней находится Башкирия, где объем ипотечных выдач достиг 3,7 миллиарда рублей, увеличившись более чем в три раза по сравнению с первой половиной прошлого года. Об этом говорится в исследовании банка ДОМ.РФ.

Лидерами стали Москва (более 13 миллиардов), Московская область (почти 11 миллиардов) и Санкт-Петербург (3,6 миллиарда). В топ-10 входят Свердловская и Ленинградская области (по 2,7 миллиарда), Приморский и Краснодарский края (по 2,6 миллиарда).

Ранее сообщалось, что за июнь выросла доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Татарстане. Татарстан занял 20-е место среди 30 крупнейших регионов по уровню отказов. В топ попали Забайкальский край, Кемеровская и Оренбургская области.

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