При этом в топ попали Забайкальский край, Кемеровская и Оренбургская области.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Банки отклонили 77,1% заявок на розничные кредиты от татарстанцев, по сравнению с маем показатель вырос сразу на 2,5 процентного пункта. Татарстан занял 20-е место среди 30 крупнейших регионов по уровню отказов. По стране доля отказов по заявкам на все розничные кредиты возросла на 2,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 77,8 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), пишет ТАСС.

В топ-30 регионов с самыми большими долями отказов вошли Забайкальский край (80,1 процента), Кемеровская (80 процентов) и Оренбургская (79,3 процента) области, а также Алтайский край (79,2 процента) и Омская область (79,1 процента).

В то же время меньше всего клиентам отказывали в Нижегородской (74 процента), Воронежской (74,2 процента) и Белгородской (74,4 процента) областях, а также Удмуртии (74,6 процента), Санкт-Петербурге (74,7 процента) и Москве (74,8 процента).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей серьезные ограничения по кредитованию россиян с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску.

Ранее сообщалось, что на четвертом месте в рейтинге по одобрению кредитов казался Татарстан. В регионе уровень одобрения кредитных заявок составил семь процентов. За первое полугодие 2026 года уровень одобрения кредитных заявок показал рост с 11 до 17 процентов.

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