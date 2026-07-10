Российские банки всё активнее подстраивают свои продукты под селлеров на маркетплейсах. И это понятно: по оценкам участников рынка, в этом сегменте сегодня работают сотни тысяч предпринимателей, а вести бизнес становится всё дороже.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Предпринимателей на крупнейших российских маркетплейсах становится больше с каждым годом — онлайн-торговля давно превратилась в главный канал продаж для малого и среднего бизнеса. Но чем больше продавцов и популярность, тем выше и совокупные издержки: логистика, продвижение, обслуживание финансовых операций — всё это съедает значительную часть выручки и давит на маржинальность.

Банки реагируют на эту ситуацию, расширяя линейку продуктов для e-commerce. Так, ВТБ ввел специальные условия расчетно-кассового обслуживания для новых и действующих клиентов, работающих на маркетплейсах Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете. В сервис включены инструменты для работы с крупнейшими площадками: анализ спроса и конкурентов, расчет поставок, управление продвижением и автоматическое изменение цен.

Старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова объясняет: снижение фиксированных расходов и переход от ручного управления продажами к автоматизированной аналитике помогают предпринимателям принимать более обоснованные решения именно тогда, когда маржинальность под давлением.

Появление специализированных банковских пакетов для e-commerce — прямое следствие растущей конкуренции за сегмент малого и среднего бизнеса на онлайн-площадках. Чем больше предпринимателей выходит на маркетплейсы, тем выше спрос на инструменты, которые помогают снижать издержки и упрощать рутинные операции — от расчетов до автоматизации ценообразования.

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